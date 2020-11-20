Украина присоединилась к санкциям ЕС против Лукашенко

Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на сайте Совета ЕС.

«Решением Совета добавлено 40 человек в перечень лиц и субъектов, к которым применяются ограничительные меры, приведенные в Приложении к Решению 2012/642 / CFSP», — говорится в сообщении.

Санкции были введены в связи с фальсификацией президентских выборов в Беларуси и нарушением прав человека.

Как отмечается, Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС.

Как сообщалось, ЕС уже ввел два блока санкций в отношении официальных лиц Беларуси. В «черном списке» находятся более 50 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в страны ЕС, а их счета в европейских банках заморозят.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александра Лукашенко. Власти страны продолжают применять репрессии против участников мирных протестов.

Новая волна демонстраций против режима состоялась в стране после того, как 12 ноября в Минске в больнице скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили во время протестов и жестоко избили.