В столице Хорватии запустили бесплатное массовое тестирование на коронавирус

Власти столицы Хорватии в понедельник запустили бесплатное массовое тестирование граждан на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам мэр Загреба Милан Бандич.
«Для начала речь идет о 60 тыс. тестов, и в зависимости от дальнейшей заинтересованности граждан это число будет увеличиваться, — подчеркнул Бандич. — На всех 12 пунктах тестирования на сегодня и на завтра уже все расписано для 1,2 тыс. человек».
По словам мэра Загреба, основными целями массового тестирования являются защита населения и быстрое выявление распространения коронавирусной инфекции.
Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. В стране зарегистрировано 105 691 заболевший, 85 018 человек выздоровели, тестирование прошли более 683 тыс. граждан. В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, а также закрыли ночные, игровые клубы, казино.
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