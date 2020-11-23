Зеленский считает, что эпидемию удается сдерживать

Президент Владимир Зеленский считает, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.
Об этом сообщил Офис президента по результатам селекторного совещания 23 ноября.
«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост», — сказал глава государства.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.
Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на это ответил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Он пообещал, что «государство поддержит предпринимателей».
Напомним, что за воскресенье 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016