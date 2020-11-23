Зеленский считает, что эпидемию удается сдерживать

Президент Владимир Зеленский считает, что карантин дает результаты и эпидемию коронавируса удается сдерживать.

Об этом сообщил Офис президента по результатам селекторного совещания 23 ноября.

«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост», — сказал глава государства.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась.

Президент также добавил, что сейчас важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на это ответил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. Он пообещал, что «государство поддержит предпринимателей».

Напомним, что за воскресенье 22 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.