Шевченко попал в список претендентов на звание «Футболист века»

Организаторы премии Globe Soccer Awards объявили номинантов на звание «Футболист года», «Тренер года», «Клуб года». Кроме того, был опубликован список претендентов на премию Globe Soccer в номинациях «Футболист века», «Тренер века», «Клуб века» и «Агент века». Речь идет о 21-м веке (годы с 2001 по 2020).

В число претендентов на награду лучшему игроку года вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, футболисты «Баварии» Роберт Левандовский и Серж Гнабри, а также Карим Бензема («Реал»), Маркиньос (ПСЖ) и Садио Мане («Ливерпуль»).

На награду лучшему тренеру года претендуют Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Томас Тухель (ПСЖ).

В списке на звание лучшего клуба представлены: «Бавария», «Ювентус», «Ливерпуль», ПСЖ, «Реал», «Севилья».

В список номинантов на премию «Футболист века», среди прочих, вошли Андрей Шевченко (Украина), Арьен Роббен (Нидерланды), Криштиану Роналду (Португалия), Дэвид Бекхэм (Англия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Кака (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Мануэль Нойер (Германия), Мохамед Салах (Египет), Неймар (Бразилия), Роберт Левандовски (Польша), Златан Ибрагимович (Швеция).

10 специалистов претендуют на награду лучшему тренеру 21 века: Алекс Фергюсон (Шотландия), Карло Анчелотти (Италия), Дидье Дешам (Франция), Йоахим Лев (Германия), Хосеп Гвардиола (Испания), Жозе Моуринью (Португалия), Луис Фелипе Сколари (Бразилия), Марчелло Липпи (Италия), Висенте Дель Боске (Испания) и Зинедин Зидан (Франция).

Список кандидатов на звание лучшего клуба 21-го века выглядит следующим образом: «Аль-Ахли» (Египет), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания).

За награду лучшему агенту 21 века поборются Джованни Бранчини (Италия), Джонатан Барнетт (Великобритания), Жорже Мендеш (Португалия), Мино Райола (Италия), Пини Захави (Израиль).

Проголосовать за кандидатов можно на официальном сайте Globe Soccer Awards. Церемония награждения победителей состоится 27 декабря. Премия вручается с 2010 года. Ее организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов.