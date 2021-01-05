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Андрей Шевченко может занять пост тренера «Челси»

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Андрей Шевченко может занять пост тренера «Челси»

Действующий главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в шорт-лист потенциальных сменщиков Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщило французское интернет-издание Le10Sport.

Отмечается, что в последних шести матчах английской Премьер-лиги лондонский футбольный клуб одержал единственную победу в домашнем матче 14-го тура против «Вест Хэм Юнайтед». С тех пор команда под руководством английского специалиста Фрэнка Лэмпарда проиграла два принципиальных матча — в гостевом дерби с «Арсеналом» и в домашней игре против «Манчестер Сити» — с одинаковым счетом 1:3.

После этих неудачных результатов владелец «Челси» российский миллиардер Роман Абрамович задумался о смене главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, включив в шорт-лист бывшего игрока лондонского клуба и действующего наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Бывший украинский футболист выступал за «Челси» с 2006 по 2008 год, забив в общей сложности девять голов в 48 матчах.

Андрей Шевченко — обладатель «Золотого мяча» (приз лучшему футболисту года в Европе) 2004 года. За всю профессиональную карьеру выступал за киевское «Динамо» (с 1996 по 1999 и с 2009 по 2012), итальянский «Милан» (1999–2006, 2008–2009 на правах аренды из «Челси») и английский «Челси» (2006–2008). За все клубы нападающий забил в общей сложности 235 голов в 497 матчах. За национальную сборную Украины Шевченко провел 111 матчей, в которых забил 48 мячей.

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Шевченко выигрывал чемпионат Италии по футболу в составе «Милана», за который выступал с 1999 по 2006 год и дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (в составе киевского «Динамо» в сезоне 1998/99 с восемью голами и выступая за «Милан» — в розыгрыше 2005/06 с девятью забитыми мячами). Также Шевченко шесть раз признавали лучшим футболистом Украины — в 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005 годах.

В июле 2016 года Шевченко возглавил национальную сборную Украины по футболу. Под его руководством команда не квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года в России, однако успешно провела отборочную кампанию чемпионата Европы 2020 года (первое место в группе B с 20 очками после восьми проведенных матчей, при шести победах и двух ничейных результатах).

футбол, Андрей Шевченко, Челси
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