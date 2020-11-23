В США ожидают удвоения и так рекордного числа случаев COVID-19

К концу января следующего года количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут предпринимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля. К таким выводам пришли ученые, статью с результатами подсчетов которых опубликовал научный журнал Scientific Reports.

«Наши расчеты показывают, что даже небольшое усиление мер социального дистанцирования очень сильно повлияет на общее количество случаев заражений COVID-19 в ближайшие три месяца. Даже если карантинные меры удастся реализовать лишь наполовину и вернуться к тем подходам по борьбе с эпидемией, которые соблюдались в августе, количество заражений можно снизить на 5 млн», — считает один из авторов статьи, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) Рафаэль Томадсен.

США занимают первое место в мире как по числу зараженных, так и по количеству смертей от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране коронавирусом нового типа заразилось более 12 млн человек, почти 257 тыс. умерли от COVID-19. Летом скорость распространения инфекции несколько снизилась, однако осенью она опять начала расти, на минувших выходных достигнув отметки в 140-175 тыс. заразившихся за день.

Томадсен и его коллеги детально просчитали, как будет развиваться ситуация в США в ближайшие три месяца. Эти расчеты ученые проводили по четырем разным сценариям, начиная с полного отказа от всех карантинных мер до возврата к апрельской ситуации.

Для этого эпидемиологи создали специальную математическую модель, которая учитывала демографию США и социальные связи между жителями, а также характерные особенности распространения вируса SARS-CoV-2, в том числе его способность передаваться через больных без видимых симптомов болезни. По словам Томадсена, этот подход уже успешно использовали для предсказания того, как вирус распространялся летом по территории США, в том числе и после частичного ослабления мер в ряде штатов.

Новые расчеты американских ученых показывают, что при текущем уровне соблюдения мер социального дистанцирования число зараженных в США к концу января 2021 года может вырасти почти вдвое, достигнув отметки в 20 млн человек. При полной отмене всех ограничений это число вырастет на дополнительные 5 млн, тогда как возвращение к летним методикам борьбы с эпидемией уменьшило бы их на столько же.

Как подчеркивают ученые, эти значения опираются на предположение, что врачи фиксируют лишь каждый десятый случай заражения. Если в ближайшие недели и месяцы этот показатель повысится, при неполном соблюдении мер социального дистанцирования число подтвержденных случаев COVID-19 значительно вырастет во всех случаях.

Что интересно, расчеты профессора Томадсена и его коллег показывают, что возврат к апрельским стратегиям борьбы с коронавирусом позволил бы достаточно быстро, еще до Нового года, резко замедлить распространение вируса и стабилизировать ситуацию. Как надеются ученые, эта идея привлечет внимание как нынешней, так и следующей администрации Белого дома и поможет США избежать резкого увеличения числа жертв COVID-19 в начале следующего года.