В Украине вступили в силу изменения в ПДД

В Украине в среду, 25 ноября, вступил в силу ряд изменений в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Так, ранее водители и пассажиры такси во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за их пределами, могли не использовать ремни безопасности. Согласно новым правилам, они обязаны быть пристегнуты, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в телеграмм-канале.
«Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать. Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, вступает в силу норма о запрете изменять размер, форму, пометки, цвет и расположение номерных знаков, наносить на них дополнительные пометки или закрывать их. Номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Велосипедистам, согласно новым правилам, позволяется передвигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.
Пешеходы должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины», — подчеркивают в министерстве.
Как сообщалось, изменения в ПДД были приняты Кабинетом министров Украины 11 ноября.
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