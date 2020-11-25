Аналитики подсчитали себестоимость iPhone 12

Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.

Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.

Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.

Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое.