В Камбодже выявили первые случаи заражения коронавирусом

Камбоджийские медики выявили первые случаи заражения коронавирусом на территории страны. Как сообщил в понедельник премьер-министр камбоджийского правительства Хун Сен, установлены первые 14 инфицированных.
«Первые случаи инфицирования коронавирусом на территории Камбоджи были обнаружены в столице страны, Пномпене, и в северо-западной провинции Сиемреап. Сейчас в результате проведения в этих регионах за последние сутки 2 248 тестов на COVID-19 количество выявленных зараженных достигло 14», — приводит заявление главы правительства агентство Синьхуа. Хун Сен отметил, что все контактировавшие с инфицированными должны пройти 14-дневный карантин дома или в карантинных центрах.
Он уполномочил местные власти принимать немедленные меры для борьбы с распространением COVID-19 в стране. «Это будет катастрофой для Камбоджи, если мы не сдержим коронавирус своевременно», — подчеркнул Хун Сен.
29 ноября в Камбодже были закрыты школы на две недели, в Пномпене временно прекратили работу крупнейший торговый центр и гостиница.
Первый диагноз заражения новым коронавирусом был поставлен в Камбодже 27 января 60-летнему гражданину КНР, который прилетел вместе с родственниками из китайского города Ухань на камбоджийский приморский курорт Сиануквиль. За прошедший период в королевстве регистрировались только так называемые завозные случаи заражения коронавирусом, общее число которых достигло 323. Ни один из инфицированных не умер, 301 человек полностью выздоровел.
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