Коммунальные счета являются самой крупной статьей расхода европейских домохозяйств

В 2019 году самой крупной статьей расходов домашних хозяйств в странах Европейского союза были коммунальные счета.

Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют данные Евростата.

Почти четверть потребительских расходов домашних хозяйств (23,5%) приходилась на «жилищное хозяйство, воду, электричество, газ и другие виды топлива».

На втором месте среди наиболее распространенных затрат — транспорт (13,1%). На еду и безалкогольные напитки уходило примерно столько же — 13,0%.

Далее в списке бюджетных статей идут «рестораны и отели», а также «отдых и культура» (обе — 8,7%).

Остальные расходы домохозяйств были распределены следующим образом: «мебель, домашнее оборудование и текущее обслуживание домашнего хозяйства» (5,5%), «одежда и обувь» (4,6%), «здоровье» (4,4%), «алкогольные напитки, табак и наркотики» (4,0%), «связь» (2,4%), «образование» (0,9%) и «другое» (11,2%). Вместе все это составили около трети (33,0%) общих расходов в 2019 году.