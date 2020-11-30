Коммунальные счета являются самой крупной статьей расхода европейских домохозяйств

В 2019 году самой крупной статьей расходов домашних хозяйств в странах Европейского союза были коммунальные счета.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют данные Евростата.
Почти четверть потребительских расходов домашних хозяйств (23,5%) приходилась на «жилищное хозяйство, воду, электричество, газ и другие виды топлива».
На втором месте среди наиболее распространенных затрат — транспорт (13,1%). На еду и безалкогольные напитки уходило примерно столько же — 13,0%.
Далее в списке бюджетных статей идут «рестораны и отели», а также «отдых и культура» (обе — 8,7%).
Остальные расходы домохозяйств были распределены следующим образом: «мебель, домашнее оборудование и текущее обслуживание домашнего хозяйства» (5,5%), «одежда и обувь» (4,6%), «здоровье» (4,4%), «алкогольные напитки, табак и наркотики» (4,0%), «связь» (2,4%), «образование» (0,9%) и «другое» (11,2%). Вместе все это составили около трети (33,0%) общих расходов в 2019 году.
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