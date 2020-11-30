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Украинцев больше всего беспокоят рост цен, «коммуналка» и война

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Украинцев больше всего беспокоят рост цен, «коммуналка» и война

Согласно результатам исследований Центра «Социальный мониторинг» больше всего украинцев беспокоит рост цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляция, падение экономики и решения военного конфликта на востоке Украины.

Об этом сказала председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева во время презентации результатов мониторинга общественного мнения населения Украины, сообщает Укринформ.

«На первом месте среди проблем, которые больше всего беспокоят сегодня население, это рост цен, инфляция, падение экономики, рост тарифов на коммунальные услуги и решение военного конфликта на Востоке Украины», — рассказала Балакирева.

Согласно представленными результатами, 70,9% респондентов определили как очень важную проблему «рост цен, инфляция», 69,8% — «упадок экономики», 69,3% — «рост тарифов на коммунальные услуги», 69,8% — «решение военного конфликта на востоке страны».

В то же время для 64,2% респондентов очень важна проблема отсутствия работы, безработица, для 63,6% — коррупция и кумовство во власти.

«Если суммировать все эти результаты, то мы традиционно имеем три ключевые проблемы — проблема в целом уровня жизни, которая связана существенно и с ценами, и с проблемами занятости, экономикой, то есть социально-экономические проблемы, проблема решения военного конфликта на Востоке Украины и проблема власти, как таковой, что касается кумовства, непрофессионализма. Эти три проблемы остаются в течение всего года как ТОП-проблемы», — отметила Балакирева.

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В то же время она сообщила, что по результатам опроса в ноябре почти три четверти населения считает, что события в нашем государстве развиваются в неправильном направлении, а «доля тех, кто считает, что ситуация развивается в правильном направлении, составляет лишь четверть населения».

Всеукраинские социологические опросы взрослого населения проведены в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года. Последний опрос проведен с 18 по 26 ноября 2020 в 24 областях Украины и г. Киеве, опрошено 3020 респондентов.

инфляция, опрос, цены, коммунальные платежи
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