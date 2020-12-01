Корпорация Unilever протестирует четырехдневную рабочую неделю

Компания Unilever, которой принадлежат бренды Lipton и Dove, начнет тестировать режим сокращенной рабочей недели на производстве в Новой Зеландии. По итогам будет решено, оставить два выходных или ввести три.

Пробный период начнется в декабре и продлится год. В компании Unilever в Новой Зеландии занят 81 сотрудник. Всем разрешат работать по сокращенном графику без изменений в размере оплаты труда. Сиднейский технологический университет будет отслеживать ход эксперимента, сообщает CNN.

Если эксперимент пройдет успешно, руководство рассмотрит вопрос об изменении графика работы на производстве по всему миру, а не только в Новой Зеландии.

Корпорация Unilever не первой пытается переосмыслить рабочие процессы в Новой Зеландии. В 2018 году местная нотариальная компания Perpetual Guardian в течение двух месяцев проводила эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. По итогам этот режим ввели на постоянной основе.

По словам Ника Бэнгса, команда Unilever взяла пример с Perpetual Guardian, осознав, что «прежние схемы устарели».

Лидер Новой Зеландии, премьер-министр Джасинда Ардерн, поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, поскольку, по ее мнению, такой режим поможет экономике страны оправиться от последствий пандемии коронавируса. В мае Ардерн предложила сократить рабочую неделю при обсуждении проблем внутреннего туризма. Она уточнила, что компании вольны поступать, как считают нужным, но сама идея жизнеспособна, потому что позволит людям легче принимать решения об отпуске.

В других странах крупные компании тоже начинают считывать тренд. Японское отделение Microsoft в августе 2019 года провело похожий эксперимент, предоставив сотрудникам дополнительные четыре выходных дня в месяц. Результаты оказались многообещающие: производительность выросла почти на 40% по сравнению с августом 2018 года. Microsoft объявила, что продолжит эксперимент в Японии, а также попросила другие компании присоединиться к этой инициативе.