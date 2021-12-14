Дом моды Chanel возглавит директор по персоналу Unilever

Модный дом Chanel возглавит Лина Нэйр, занимающая пост директора по управлению персоналом компании Unilever, говорится в сообщении последней.
«Лина Нэйр решила покинуть нашу компанию в январе 2022 года, чтобы продолжить карьеру в качестве глобального генерального директора дома моды Chanel Limited», — сообщили в Unilever.
На этом посту Нэйр сменит одного из акционеров дома Chanel Алана Вертемейера.
В Unilever Нэйр работала в должности глобального директора по управлению персоналом. В компанию она пришла в 1992 году. В 2007 году она стала самым молодым исполнительным директором регионального подразделения компании Hindustan Unilever.
Chanel — французская компания по производству одежды и предметов роскоши, основанная модельером Коко Шанель. Бренд известен классическими женскими костюмами и ароматом Chanel No. 5.
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