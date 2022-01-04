В Германии ожидают сертификацию «Северного потока – 2» к середине года

Сертификация «Северного потока — 2» в Германии идет в соответствии с необходимыми процедурами и может быть завершена к середине года. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью газете «Рейнише пост» глава энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

«Я не вижу какого-то политического влияния, Федеральное сетевое агентство осуществляет проверку так, как и предусмотрено. К середине 2022 года это может произойти», — отметил он.

Ранее аналогичные сроки озвучивал глава германского регулятора Йохен Хоман — он не ожидает окончательного решения по сертификации в первой половине года.

«Но, конечно, есть политические риски», — продолжал глава Uniper, имея в виду ситуацию вокруг Украины. По его словам, если данный конфликт обострится, то трубопровод может стать объектом санкций США.

Напомним, что для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».