ЕСПЧ объединил голландский и украинские иски против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против РФ в связи с событиями на востоке Украины. Об этом сообщили во вторник в МИД Нидерландов.

«ЕСПЧ впервые принял решение объединить иски, поданные разными государствами, — отметили в ведомстве. — При этом суд еще не определился с дальнейшим ходом рассмотрения дела».

Иск Нидерландов, подчеркнули в министерстве, «касается исключительно роли РФ в крушении рейса MH17».