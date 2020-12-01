Курс биткоина обновил исторический максимум и сразу упал

Цена биткоина на крупнейшей по торговым объемам бирже Binance обновила исторический максимум на отметке в $19,888 тыс., после чего резко откатилась более чем на 9%, ниже $18,2 тыс. По состоянию на 15:05 по Киеву первая криптовалюта торгуется на уровне в $18,5 тыс., за прошедшие сутки ее курс снизился на 2%.
В конце ноября стоимость биткоина поднялась выше отметки в $19 тыс. впервые с декабря 2017 года, когда был установлен исторический максимум на уровне в $19,799 тыс., после которого началась затяжная коррекция. За последние три года курс криптовалюты дважды опускался ниже $4 тыс., в последний раз — в марте 2020 года.
Активный рост биткоина начался в сентябре, с локального минимума в $9,8 тыс. За осень первая криптовалюта подорожала почти вдвое.
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