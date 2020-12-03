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Беларусь назвали «токсичной для ИТ» страной

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Беларусь назвали «токсичной для ИТ» страной

Беларусь стала «токсичной для ИТ», участники рынка уезжают из страны, заявил в Facebook основатель ИТ-стартапа PandaDoc, в котором в сентябре прошли обыски и аресты сотрудников, Микита Микадо.

«Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других ИТшников, и т.д. Тем не менее это часть существенная», — написал он.

По словам Микадо, его компания собиралась нанять около 200 человек во второй половине 2020 года и в 2021 году. Однако, отмечает предприниматель, сейчас «наем заморожен». Компания продолжает искать сотрудников, но уже в Украине, а также в Польше и Португалии.

Отток кадров из страны будет продолжаться, уверен он. Этому будет способствовать то, что граничащие с Беларусью страны сейчас стараются упростить свое законодательство и привлечь таким образом белорусских специалистов. «Тысячи людей уехали. Десятки тысяч еще уедут», — заключил Микадо.

В частности, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении квалифицированных ИТ-специалистов из Беларуси. Для них был продлен срок временного пребывания в Украине до 180 дней, а также упрощено получение вида на жительство.

2 сентября в минский офис PandaDoc пришли с обысками (головной офис компании находится в США). После этого были арестованы четыре сотрудника компании. Против них завели уголовное дело о хищении в особо крупном размере и арестовали на два месяца. Следствие полагало, что они похитили бюджетные средства.

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Микадо считает, что арест его сотрудников был использован как рычаг давления на него за помощь силовикам, отказавшимся участвовать в подавлении протестов. В августе, в первые дни протестных акций, когда силовики жестко задерживали их участников, Микадо выступил с обращением к ним. Он призвал их отказаться от жестокости по отношению к протестующим и пообещал тем, кто не может это сделать по финансовым причинам, помочь деньгами.

После ареста коллег, в середине сентября, предприниматель отказался от этой идеи и приостановил помощь.

IT, Беларусь, PandaDoc
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