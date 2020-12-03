Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, но для этого необходимо согласовать дату приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью журналу «Корреспондент».
«Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) — это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований... Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер.
По его словам, дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в 2020 году, в то же время нынешняя заминка с прибытием миссии не должна сказаться на финансировании бюджетных расходов. «Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году», — сказал он.
«Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен», — добавил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре 2020 года составили 455,5 млрд грн, что составляет 75,6% от плана.
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