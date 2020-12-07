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Украина и Турция обсуждают производство ракетоносителей

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Украина и Турция обсуждают производство ракетоносителей

Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.

Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина работает по международному проекту «Антарес» — «это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей».

«Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, относительно возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем», — заявил он.

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Вице-премьер отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении труда в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

Турция, ракетостроение
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