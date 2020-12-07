Количество заболевших COVID-19 за неделю сократилось впервые с августа

Количество заболевших COVID-19 с 30 ноября по 6 декабря сократилось по сравнению с предыдущей неделей примерно на 7,5 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
«За предыдущую неделю заболело 89,322 тыс. чел. Начиная с конца августа, мы впервые получили сокращение количества заболевших в сравнении с предыдущей неделей. С 23 по 29 ноября было 96,936 тыс. больных, за неделю с 30 ноября по 6 декабря — 89,322 тыс. больных, что почти на 7,5 тыс. меньше», — сказал министр.
При этом, по словам Степанова, количество тестирований, как и на предыдущей неделе, составило 279 тыс.
«За неделю госпитализировали 10,1 тыс. человек, на предыдущей неделе — 11,606 тыс. человек, то есть на 1,5 тыс. человек меньше. Причиной стало выполнение противоэпидемических мер. Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня сработал, и это мы видим по цифрам. Да, мы не получили максимальный эффект (снижение количества больных на 20% — Ред.), но мы получили сокращение динамики», — добавил он.
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