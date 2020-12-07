Транспорт во время локдауна будет работать с ограничениями

Общественный транспорт во время локдауна, который введут в январе в случае ухудшения эпидситуации, будет работать со значительными ограничениями.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями — с использованием исключительно сидячих мест», — сказал Немчинов, отвечая на вопрос о работе общественного транспорта в случае введения локдауна.
Он добавил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.
По его словам, эпидемиологи просчитали варианты в случае введения локдауна и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользование общественным транспортом, а также сохранить межрайонное и межобластное сообщение.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут останавливать. Глава правительства обещал обнародовать новые карантинные ограничения 9 декабря.
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