Toyota анонсировала новый электрический кроссовер для Европы

Компания Toyota опубликовала первые тизеры нового электрического кроссовера, разработанного специально для европейского рынка. Автомобиль будет конкурировать с Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и другими подобными машинами.

Кроссовер построят на платформе e-TNGA — электрической версии новой модульной архитектуры Toyota, которую берут за основу большинства новых моделей японской марки. Это шасси предусматривает множество компоновок с передним, задним или полным приводом, а также варианты с электромоторами и комплектами батарей разной мощности и емкости.

Предположительно, новый кроссовер Toyota дебютирует в 2021 году. Его разработают совместно с компанией Subaru, собственная версия которой, как ожидается, получит название Evoltis. В дальнейшем линейка электрических машин Toyota нового поколения пополнится маленьким кроссовером, созданным совместно с Suzuki, большим вседорожником, а также минивэном и седаном.

Выпуск наладят на новом предприятии в Японии, где будут выпускать исключительно автомобили с электрическими силовыми установками. К 2025 году компания Toyota намерена вывести на европейский рынок до 60 новых или обновленных моделей и их модификаций с электрифицированными агрегатами.

Ранее сообщалось, что власти Японии к 2035 году могут запретить продажу в стране автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. В ближайшее время местное Министерство экономики, торговли и промышленности страны до конца года должно обнародовать соответствующую стратегию по переходу на машины с «нулевым выбросом».