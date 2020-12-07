Индекс NASDAQ впервые превысил 12500 пунктов

Индекс технологических компаний NASDAQ в начале торговой сессии в понедельник впервые преодолел отметку 12500 пунктов. На максимуме в ходе торгов 7 декабря индекс поднимался на 0,4%, до уровня 12 523,07 пункта, что стало новым историческим максимумом. С начала года индекс прибавил около 40%.

В то же время индекс Dow Jones Industrial Average снижается на 0,6%, до 30 048 пунктов, а индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, — на 0,2%, до 3692,9 пункта по состоянию на 17:04 по Киеву.

По мнению экспертов, рынок растет на ожиданиях нового пакета стимулирования экономики США объемом около $900 млрд и улучшения экономических перспектив в связи с успехами в разработке вакцин против COVID-19.