Минэкономики ждет падения ВВП в 2020 году на 5%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП за январь-октябрь 2020 года в 5,2%, однако по итогам этого года ВВП упадет на 5%, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

«Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя ранее мы закладывали 4,8% ВВП», — сказал Петрашко в ходе онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что на макроэкономические значения помимо пандемии будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве.