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Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя

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Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя

В Кривом Роге, где в воскресенье, 6 декабря, проходят повторные выборы городского головы, все избирательные участки открылись вовремя.

Об этом сообщил Криворожский отдел полиции в Фейсбуке.

«В 8:00 начали работу 294 участка. Напомним, что голосование продлится до 20.00. К несению службы в день выборов приступили около тысячи правоохранителей. Полицейские несут службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках », - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «день тишины» в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.

В то же время, с начала избирательной кампании в полицию Кривого Рога поступило 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Составлен 21 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах, связанных с нарушением избирательного процесса.

По информации Центральной избирательной комиссии, повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

В воскресенье, 6 декабря, в городе Кривой Рог проходит повторное голосование на выборах городского головы.

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В избирательный бюллетень включены Дмитрий Шевчик («Слуга народа») и Константин Павлов ( «Оппозиционная платформа — За жизнь»), которые 25 октября, получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно. Действующий мэр, кандидат Юрий Вилкул (Блок Вилкула «Украинская перспектива») по результатам голосования 25 октября получил наибольшую поддержку избирателей (44,96%), однако он отказался от участия в повторном голосовании. Свое решение кандидат объяснил состоянием здоровья, одновременно призвав поддержать выдвиженца «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константина Павлова.

Таким образом, избиратели Кривого Рога будут выбирать между кандидатами, получившими второй и третий результат по результатам голосования на местных выборах 25 октября 2020 г.

Кривой Рог, местные выборы
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