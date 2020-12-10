МАУ планирует с марта начать летать по старым маршрутам

«Международные авиалинии Украины» намерены начать восстановление оригинальной сети маршрутов с 28 марта следующего года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Компания осуществляет авиасообщение через хаб аэропорта «Борисполь».

По внутреннему сообщения в 2021 году будут осуществляться рейсы в Херсон, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.

Международное сообщение включает в себя 43 маршрута как из «Борисполя», так и из аэропортов других городов Украины. В частности, речь идет о Нью-Йорке, Амстердаме, Лондоне, Париже, Женеве, Тбилиси, Стамбуле, Барселоне и др.

Ранее авиакомпания «МАУ», одним из бенефициаров которой является Игорь Коломойский, обратилась к президенту Владимира Зеленского с просьбой поручить Кабмину «немедленно» разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи (займа или стабкредита) с целью выплаты зарплаты работникам.