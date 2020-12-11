Страны ЕС будут координировать процесс поставок вакцин от коронавируса

Страны ЕС договорились, что процесс распределения вакцин в сообществе будет тесно координироваться. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы говорили о том, что важно, чтобы поставки вакцин координировались, чтобы везде они были доступны одновременно», — отметила она. «Мы условились, что хотим это делать очень координированно, и хотим показать, что у всех равный доступ к вакцине», — сказала Меркель.

По словам канцлера, она не знает, начнется ли вакцинация одновременно во всех странах ЕС.

Для того, чтобы прививать население в ЕС новой вакциной, необходимо разрешение от Европейского агентства по лекарственным препаратам. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech рассчитывают получить его в конце декабря. Сейчас их заявка на использование препарата на рынке ЕС находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным препаратам.