Страны ЕС будут координировать процесс поставок вакцин от коронавируса

Страны ЕС договорились, что процесс распределения вакцин в сообществе будет тесно координироваться. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы говорили о том, что важно, чтобы поставки вакцин координировались, чтобы везде они были доступны одновременно», — отметила она. «Мы условились, что хотим это делать очень координированно, и хотим показать, что у всех равный доступ к вакцине», — сказала Меркель.
По словам канцлера, она не знает, начнется ли вакцинация одновременно во всех странах ЕС.
Для того, чтобы прививать население в ЕС новой вакциной, необходимо разрешение от Европейского агентства по лекарственным препаратам. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech рассчитывают получить его в конце декабря. Сейчас их заявка на использование препарата на рынке ЕС находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным препаратам.
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