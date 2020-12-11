В МОЗ обещают победить коронавирус к маю

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что уже в мае 2021 года в Украине будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче, а позже украинцы вообще забудут о коронавирусе.

Об этом Ляшко сказал в комментарии ТСН.

«Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Уже не будет такого как было в этот период.

Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою агрессивность и циркуляцию.

Плюс, появится вакцина и с каждым днем все больше людей будет прививаться против коронавируса, формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным, и мы забудем вообще об этой ужасной болезни», — отметил он.

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 514 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 15 327 человека, умерли 285 пациентов.