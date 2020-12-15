Трамп не намерен публично признавать поражение на выборах

Действующий американский президент Дональд Трамп после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах лидера США, передает телеканал CNN, который традиционно поддерживает демократов, со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

«Президент Трамп не движется в направлении публичного признания результатов выборов, несмотря на историческое заседание коллегии выборщиков», — сообщает телеканал.

При этом, по данным телеканала, ряд советников Трампа отметил, что республиканец в частном порядке признавал, что не останется главой Белого дома на второй срок.

Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу демократа Байдена в судах, но пока его попытки не увенчались успехом. По итогам голосования выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.