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Власти США запросили у Facebook и Amazon информацию об их деятельности

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Власти США запросили у Facebook и Amazon информацию об их деятельности

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) затребовала у девяти социальных сетей и интернет-компаний, включая Facebook и Amazon, данные об осуществляемых ими операциях, что было сделано в рамках предпринимаемого ФТК масштабного ознакомления с бизнес-практикой этих компаний. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Запросы, направленные также WhatsApp Inc, Reddit Inc, Snap Inc, Twitter Inc, YouTube LLC, Discord Inc и ByteDance Ltd, в частности, касаются практики отслеживания ими сетевой активности американских граждан и использования компаниями этой информации. Издание отметило, что направленные запросы не являются правоприменительной акцией и непосредственно не влекут за собой каких-либо наказаний, хотя полученная информация и может быть в дальнейшем использована для других действий со стороны ФТК.

«Социальные сети и компании потокового видео в настоящее время везде преследуют пользователей с помощью приложений на постоянно находящихся с этими людьми их мобильных устройствах, — цитирует газета заявление представителей ФТК Рохит Чопры, Ребекки Слотер и Кристин Уилсон. — Слишком многое в деятельности этой индустрии остается опасно неясным».

9 декабря Федеральная торговая комиссия, а также власти почти всех штатов обвинили компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны. К Facebook были поданы два иска, один от ФТК, другой от группы в составе более 40 штатов. В заявлении ФТК утверждается, что Facebook «незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции».

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Комиссия отметила, что обвинения выдвинуты по итогам «продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама». Представители ФТК полагают, что компания стремилась «нейтрализовать угрозы своей монополии». Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, приобрела соцсеть Instagram, а также приложение WhatsApp. ФТК добивается «отчуждения активов» Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства.

В июле прошлого года стало известно о том, что американские власти начинают масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

США, Facebook, Amazon
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