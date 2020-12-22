Украина вошла в топ-15 мировых производителей стали

Украина по итогам ноября произвела 1,7 млн тонн стали, что на 30,8% больше, чем в ноябре 2019 года. Среди мировых лидеров по стали наша страна заняла 13-е место, сообщает ZN.ua
По данным Worldsteel, в ноябре в мире произведено 158,3 миллиона тонн стали, что на 6,6% больше по сравнению с ноябрем 2019 года. В первой пятерке мировых лидеров — Китай, Индия, Япония, США и Россия.
Китай произвел 87,7 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 8% больше, чем в ноябре 2019 года. В Индии произведено 9,2 млн тонн стали (+3,5%). Япония произвела 7,3 млн тонн стали, что на 5,9% меньше, чем в ноябре 2019 года. Производство стали в Южной Корее составило 5,8 млн тонн (-2,4%).
Германия произвела 3,4 млн тонн стали в ноябре 2020 года, что на 14,8% больше, чем в ноябре 2019 года. Италия произвела 2 млн тонн (+3,2%). Франция произвела 1,1 млн тонн (+3,7%).
США произвели 6,1 млн т стали в ноябре 2020 года, что на 13,7% меньше, чем в ноябре 2019 года.
Ниже Украины в топ-15 разместились Тайвань и Мексика.
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