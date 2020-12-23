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МАУ готова проводить корпоративные авиаэкскурсии над Киевом

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МАУ готова проводить корпоративные авиаэкскурсии над Киевом

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом длительностью в один час.

Как отмечается в сообщении на сайте авиакомпании в среду, вылет и прилет будет выполняться из международного аэропорта «Борисполь» на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Услуга доступна только для корпоративных клиентов, стоимость одного кресла при полной загрузке самолета — эквивалент $70 в гривне.

«Полет над Киевом — это не только невероятные впечатления, а также возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое „полетные карты“, „эшелон“ и „брифинг“, какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое», — отмечается в сообщении МАУ.

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Авиакомпания также предлагает расчет стоимости по индивидуальному запросу.

МАУ
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