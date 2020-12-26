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Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения с Великобританией по Brexit на 1 246 страниц

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Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения с Великобританией по Brexit на 1 246 страниц

Еврокомиссия опубликовала полный текст проекта Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после завершения процесса выхода этой страны из состава сообщества (Brexit), переходный период в рамках которого закончится 31 декабря. Текст документа, объем которого составляет 1 246 страниц, опубликован в субботу на официальном портале Еврокомиссии.

В свою очередь пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер написал в Twitter: «Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением!»

Членам комитета — послам 27 стран ЕС предстоит разобраться с этим документом, поскольку именно они должны первыми официально одобрить этот текст. После этого все страны союза должны будут единогласно проголосовать в Совете ЕС за эти решения, затем соглашение может быть официально подписано. Все это должно быть сделано до 1 января 2021 года, что позволит применять соглашение во временном режиме до 28 февраля 2021 года. За эти два месяца Европарламент должен будет одобрить этот документ, а весь процесс ратификации со стороны Евросоюза завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

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Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.

Brexit
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