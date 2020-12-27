Цена биткоина снова обновила исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 9,92%, до $27 179, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 08:05 по Киеву воскресенья.
Утром 26 декабря стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку $25 тыс. На пике его цена повышалась на 6%, однако потом откатилась к значениям $24,7–24,8 тыс. Планку $24 тыс. криптовалюта пробила 21 декабря.
Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual. К тому моменту рост стоимости биткоина за три месяца составлял 100%, а с начала года — почти 240%.
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