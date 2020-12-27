Ученые нашли способ получить «мгновенный иммунитет» к COVID

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.
Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией Astrazeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.
Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.
Разработчики Storm Chaser заявляют, что в случае успеха исследований препарат можно будет назначать пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки COVID-19. Кроме того, его можно будет использовать среди студентов, которые нередко скученно проживают в общежитиях.
Ученые рассчитывают, что лекарство будет защищать от коронавируса на период от 6 до 12 месяцев. Сейчас оно находится на первой фазе клинических испытаний на людях — коктейль из антител ввели десяти добровольцам. В случае одобрения регуляторами Storm Chaser может появиться в гражданском обороте уже весной.
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