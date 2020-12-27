В Великобритании начнут применять вакцину AstraZeneca

Власти Великобритании готовятся начать использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом, с 4 января. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения может одобрить применение препарата уже 27 декабря. Как отметило издание, это позволит правительству королевства ускорить программу вакцинации, стартовавшую 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти рассчитывают, что уже к середине следующего месяца в Великобритании, где проживают 66 млн человек, будут привиты более 2,5 млн пациентов.

Газета указала, что в первой половине января в Соединенном Королевстве планируется открыть центры массовой вакцинации, под которые будут переоборудованы конференц-залы и спортивные объекты, в частности 27-тысячный стадион Ashton Gate, где проводит матчи футбольный клуб «Бристоль Сити». Кроме того, препарат на первом этапе попадет в 83 крупных лечебных учреждения по всей стране. Согласно The Sunday Telegraph, британские власти в борьбе с пандемией коронавируса отводят большую роль именно оксфордской вакцине, поскольку она, в отличие от препарата Pfizer, не требует хранения при сверхнизкой температуре и стоит дешевле.

В общей сложности Соединенное Королевство подписало соглашения о поставке свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса с различными производителями, включая 100 млн доз от AstraZeneca и Оксфорда. Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований данного препарата, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Великобритании и Бразилии, показывают, что его средняя эффективность составляет 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, — увеличенную дозу препарата.