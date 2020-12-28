В Баренцевом море затонуло судно с 19 людьми на борту

В Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега», на борту находились 19 человек. Эту информацию сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти.
Причина затопления — обледенение.
Спасены двое, их подняло на борт другое рыболовное судно. Судьба еще 17 человек неизвестна. В районе проводятся поисковые работы.
В северо-Западной транспортной прокуратуре СМИ сообщили, что организовали проверку в связи с затоплением судна. По предварительным данным, «Онега» перевернулась перед затоплением.
На борту судна, скорее всего, находились только российские граждане.
По предварительной информации, двое спасенных — это матрос и штурман судна.
Они сообщили, что как минимум один из моряков погиб, его тело унесло в море, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Остальных коллег они потеряли из виду во время крушения. «Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», — передал он слова спасенных.
По его информации, капитана судна среди спасенных моряков нет.
«Онега» приписана к Мурманску. На сайте MarineTraffic последняя информация о местонахождении судна была получена 15 декабря, тогда «Онега» вышла из норвежского порта Киркенес.
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