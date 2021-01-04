Британия сегодня начинает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca

В понедельник, 4 января, в Великобритании начинается массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцина будет введена пациентам в «небольшом количестве» больниц в Соединенном королевстве.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании.
Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии ред.) и один в Оксфорде.
Всего вакцина будет доступна в более 700 пунктах вакцинации.
Напомним, в конце декабря Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.
Кроме того, в США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.
Добавим, что в Британии в конце декабря зафиксировали 55 892 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это самый большой показатель за время пандемии.
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