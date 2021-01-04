В Болгарии выявили побочные эффекты от вакцины Pfizer

Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после начала вакцинации от коронавируса. Прививки делали препаратом Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает BNR News.
«Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились», — сказал Кирилов.
Он также добавил, что двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.
Отметим, кампания вакцинирования от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек — это медики и сотрудники сферы здравоохранения.
Напомним, 2 января в Финляндии зафиксировали первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавируса разработки Pfizer.
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