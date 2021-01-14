Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань для установления поисков следов происхождения коронавируса. Кадры с приземлением самолета в прямом эфире транслировало Центральное телевидение Китая.

По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (05:05 по Киеву).

Как сообщили ранее власти Китая, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

На брифинге в Женеве 5 января глава ВОЗ выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как объяснила затем в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась «спецификой официальных процедур в условиях пандемии». В состав делегации вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, а также их коллеги из Китая.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа «об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ».

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 91,6 млн человек, свыше 1,9 млн умерли.