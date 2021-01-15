Бесплатная доставка за 3 часа! Dnipro-M

Карантин неизбежно накладывает свой отпечаток на жизни миллионов украинцев. Очередная волна ограничений в Украине стартовала с 8 января. Однако это не только доставляет неудобства, но и позволяет отдохнуть от повседневной суеты. Например, вы можете посвятить это время любимому хобби или сделать небольшой ремонт в своем жилище.

В соответствии с Постановлением КМУ №1236 от 09.12.2020 г. с 8 по 24 января 2021 года, работа заведений общепита и магазинов ограничена. Однако украинский бренд электроинструмента Dnipro-M позаботился о комфорте своих покупателей. Вы можете заказать надежный инструмент с доставкой в указанное место за 3 часа!

Курьерская служба украинского бренда электроинструмента Dnipro-M доставляет заказы за 3 часа!

Доставка с заботой о клиентах

Dnipro-M имеет собственный штат курьеров, что гарантирует максимально быструю доставку заказов. Вы можете быть уверены, что ваш товар будет доставлен по указанному адресу в течение трех часов! Кроме того, при заказе до 15:00 ваша посылка будет отправлена в тот же день почтовыми службами «Новая почта» и «Укрпочта».

Зона курьерской доставки составляет 20 км вокруг каждого фирменного магазина Dnipro-M. Если курьерская служба бренда не покрывает данный регион, то доставить ваш заказ помогут перевозчики «Новая почта» и «Укрпочта». Благодаря этому вы можете быть уверены, что заказ будет доставлен в любой уголок Украины.

Приятной новостью является также и то, что доставка осуществляется совершенно бесплатно. При этом услуги курьерской доставки «Новой почты» оплачиваются по тарифам этого оператора.

По всем правилам

Бренд Dnipro-M уважительно относится ко всем требованиям безопасности и рекомендациям МОЗ. Именно поэтому все курьеры Dnipro-M доставляют товары с соблюдением всех эпидемиологических требований. Это является гарантией не только Вашей безопасности, но и самих курьеров.

Благодаря такой политике бренда вы сможете получить надежный инструмент быстро и удобно!