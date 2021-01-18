МИД ФРГ призвал российские власти освободить Навального

Германия обеспокоена задержанием в России Алексея Навального и призывает к его немедленному освобождению. С таким заявлением выступил в понедельник утром глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину, — приводит DPA слова Мааса. — Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен».

По словам Мааса, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», — подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с отравлением Навального.

Алексей Навальный, объявленный ранее в РФ в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.