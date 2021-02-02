Берлин и Лондон осудили приговор Навальному

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — говорится в «Твиттере» министра.

Власти Великобритании также призвали освободить российского оппозиционера.

«Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб добавил, что приговор показывает, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества.

Ранее суд в Москве отменил Навальному условный срок, назначив 3,5 года колонии.