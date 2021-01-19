В НБУ обнародовали рейтинг банков по количеству отделений

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их число сократилось на 868 (на 10,8%).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк «Аркада» и «Мисто Банк».
Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717). Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертом месте государственный Укргазбанк (276). Замыкает пятерку банк иностранным капиталом УкрСиббанк (272).
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 — с 8509 до 8002 отделений.
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