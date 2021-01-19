Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Сейчас МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита, в правительстве же хотят, чтобы Фонд выделял деньги на резервы НБУ или только оказывал техническую помощь — гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью DER STANDARD, передает пресс-служба Минфина.

«МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которую он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы.

Мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества», — заявил министр.

«На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований», — пояснил он.

Напомним, ранее Сергей Марченко заявил, что 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что следующий транш МВФ «будет однозначно в следующем году», по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.