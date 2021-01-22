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Байден поручил разведке изучить отравление Навального и атаки на США

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Байден поручил разведке изучить отравление Навального и атаки на США

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального и проверить связь «русских хакеров» с кибератакой на ряд американских ведомств в прошлом году. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ... использования химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — заявила она.

По словам Псаки, глава государства также отдал распоряжение проверить вероятные связи Москвы с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в прошлом году, вмешательствами в последние президентские выборы.

Кроме того, национальная разведка изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы якобы могли передавать талибам за убийства американских военных в Афганистане.

Ранее, 21 января, газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведки Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.

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Источники WP заявляли, что доклад разведки будет использоваться «для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели». Собеседники издания отметили, что Байден не стремится к «перезагрузке» отношений с Москвой.

Вместо этого администрация 46-го президента намерена привлечь Москву к ответственности — «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы».

Алексей Навальный, отношения с Россией, Джо Байден
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