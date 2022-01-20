Зеленский отреагировал на заявление Байдена про «незначительную агрессию»

Президент США Джо Байден во время последнего выступления в Белом доме заявил, что Россия заплатит, если решится на полномасштабное вторжение против Украины. Американский лидер также намекнул на то, что если речь пойдет о «незначительном наступлении», цена этого, очевидно, будет меньше. Украинская сторона отреагировала на это заявление. Сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что когда речь идет о военном наступлении, то разницы в его масштабах быть не может, а потом и президент Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттер, что не бывает «незначительных агрессий».

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких, — написал глава государства. — Говорю это как президент великого государства».