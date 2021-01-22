Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.
«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — заявил он.
Маск добавил, что раскроет детали своего предложения на следующей неделе.
Процесс улавливания включает отделение от промышленных и энергетических источников выбросов и последующее хранение углекислого газа, чтобы он не попал в атмосферу. Основная цель — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
На данный момент Маск — самый богатый человек на планете, следует из данных рейтинга Bloomberg, который отслеживает данные в реальном времени. Состояние предпринимателя оценивается в $201 млрд. За год на фоне роста стоимости акций Tesla оно увеличилось на $169 млрд. Однако, по подсчетам Forbes, богатейшим является глава Amazon Джефф Безос.
Маск, после того как обогнал Безоса в списке богатейших людей мира, изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост, поместив туда сделанную в 2018 году запись, в которой обещал направить половину своего состояния на строительство города на Марсе. По словам бизнесмена, он решил распродать все свое имущество ради колонизации Красной планеты. «Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — сказал Маск.
Ранее бизнесмен говорил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 млн человек, построив для этого флот из 1 тыс. звездолетов. Он заявил, что будет готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто сможет себе позволить совершить перелет на эту планету.
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