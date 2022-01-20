Байден заявил о санкциях, которые «Путин никогда не видел»

Россию ждут «катастрофические последствия», если страна проявит агрессию по отношению к Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Джо Байден.
По его словам, президент России Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые Байден пообещал ввести в случае, если вторжение в Украину произойдет. В частности, заявил президент США, в случае эскалации Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», а ее банки не смогут проводить операции с долларами, передает Reuters.
У России есть военное преимущество над Украиной, и в случае вооруженного конфликта страна победит, но в будущем понесет потери — «в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе», добавил Байден. По его словам, масштаб санкций США и союзников будет зависеть от конкретных действий Москвы.
Байден считает, что российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении Украины. Однако, убежден он, Путин «должен что-то сделать». Американский президент при этом уверен, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом.
Президент США признал, что Соединенные Штаты и страны Европы понесут ущерб в случае экономических санкций против России, однако для Москвы, по его словам, последствия окажутся более заметными.
В декабре CNN сообщал, что администрация Байдена рассматривает несколько вариантов санкций в отношении России и российских физлиц в случае агрессии против Украины. По данным канала, под них могут попасть ближайшее окружение Путина, российские энергетические компании, банки, а также суверенный долг страны. В самом радикальном варианте Россию могут отключить от SWIFT.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016