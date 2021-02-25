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Крупнейшую в мире коллекцию виски продали на аукционе за $9,4 млн

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Крупнейшую в мире коллекцию виски продали на аукционе за $9,4 млн

Бутылка редкого шотландского виски 60-летней выдержки Macallan ушла с молотка на онлайн-аукционе шотландского торгового дома Whisky Auctioneer за £1 млн (более $1,4 млн). Об этом сообщает в четверг телеканал Sky News.

Этот раритет входил в крупнейшую в мире частную коллекцию виски (3,9 тыс. бутылок), собранную в течение 20 лет предпринимателем из штата Колорадо Ричардом Гудингом. Собрание, включающее редчайшие виски таких брендов, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, выпуск которых уже прекращен, выставлен на торги семьей умершего в 2014 году Гудинга.

Половина коллекции — 1,9 тыс. бутылок — ушла с молотка в феврале 2020 года за £3,29 млн ($4,6 млн). В торгах приняли участие 1 642 коллекционера из 56 стран мира. Особое внимание инвесторов привлекла бутылка виски 60-летней выдержки Macallan с особой этикеткой, созданной итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Она была продана за £825 тыс. ($1,16 млн).

Торги второй частью собрания должны были состояться в апреле прошлого года, однако прошли лишь в феврале нынешнего и принесли около £3,4 млн ($4,8 млн). Невероятно широкий на аукционах ассортимент односолодовых виски привлек внимание 1557 коллекционеров и инвесторов из 54 стран. По словам основателя Whisky Auctioneer Иэна Макклуна, собрание «одного человека, который стремился создать идеальную коллекцию», вызвало небывалое внимание во всем мире и стало рекордным для торгового дома.

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Гудинг, владевший в свое время одной из крупнейших в США сетей поставок безалкогольных напитков, неоднократно на личном самолете прилетал, согласно информации аукционеров, в Шотландию, чтобы приобрести виски на торгах. Он стремился собрать напиток всех марок, производимых в северном регионе Великобритании.

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